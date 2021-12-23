Украина нашла способ сделать газ дешевле

Генеральному директорату по вопросам конкуренции Еврокомиссии необходимо в срочном порядке надавить на «Газпром», чтобы компания сняла ограничения на поставки газа, пишет «Прайм» со ссылкой на главу энергетической госкомпании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко. По его мнению, этот шаг является эффективным способом сделать газ в регионе дешевле.

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«Если европейский антимонопольный орган прямо сейчас заставит "Газпром" остановить эти антиконкурентные действия, снять эти искусственные ограничения, то на европейском рынке газа будет намного больше газа как газпромовского, так и конкурентов "Газпрома". Соответственно это приведет к значительному, в разы, снижению цен», — отметил Витренко, комментируя приостановку «Газпромом» транзита газа по трубопроводу «Ямал-Европа».

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«Нафтогаз» 22 декабря пожаловался в Еврокомиссию на политику российской компании. По словам представителей украинского предприятия, «Газпром» пользуется положением основного поставщика газа на европейский рынок и создает искусственный дефицит. Затем «Нафтогаз» предложил перейти к решительным мерам против российской компании.

В конце декабря стоимость газа в Европе установила очередной рекорд в 2187 долларов, так как «Газпром» перестал бронировать мощности «Ямал-Европы». Поставки газа из России в Германию по этому маршруту не идут уже третий день подряд — «Газпром» не бронирует мощности ни на основных, ни на дополнительных сессиях.

На прошлой неделе компания постепенно снижала объем поставок — До середины прошлой недели «Газпром» ежедневно бронировал по 31,4 миллиона кубометров из доступных 89,1 миллиона кубометров. В пятницу, 17 декабря, прокачка сократилась до 27 миллионов, в субботу — до 5,2 миллиона, а в воскресенье — до 4,2 миллиона. В понедельник, последний день поставок, транзит составил 3,8 миллиона кубометров.