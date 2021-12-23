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42 минуты назад

«Газпром» 4-й день не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа»

«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на 24 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги аукциона на платформе GSA Platform.

«Газпром» 4-й день не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа»
Фото: ReutersReuters

Предложение о бронировании 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали осталось невостребованным. «Ямал – Европа» является одним из основных маршрутов поставок газа в Европу для «Газпрома».

«Газпром» воздерживается от бронирования польского участка «Ямал – Европы» в ходе регулярной сессии четвертый день подряд, а также отказывается от бронирования на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.

Ранее «Газпром» не стал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» на декабрь.

На этой неделе цены на газ в Европе достигли рекордных значений в 2150 долларов за тысячу кубометров на фоне прекращения «Газпромом» экспорта газа по трубопроводу «Ямал-Европа», что в свою очередь усилило в Европе опасения по поводу обострения зимнего энергетического кризиса.

Компании,Газпром,РИА Новости,
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