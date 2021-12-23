"Россети" направят 7,7 млрд руб. на модернизацию энергообъектов и оборудования в Дагестане

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" направит 7,68 млрд рублей на обновление оборудования и реконструкцию энергообъектов в Республике Дагестан в 2022-2023 годах. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Минэнерго России согласована программа повышения надежности на 2022-2023 годы, которая позволит обновить оборудование, провести реконструкцию объектов. Объем финансирования - 7,68 млрд рублей", - сообщили в "Россетях".

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В компании добавили, что в 2022 году на подготовку к осенне-зимнему периоду направят 1,17 млрд рублей, в 2021 году эта сумма составила 891 млн рублей. Мероприятия включают в себя ремонты электросетевого хозяйства, а также поставку спецтехники.

Текущее состояние электросетевого комплекса в Дагестане обусловлено недофинансированием, а также отсутствием возможности не только развития, но и выполнения текущих ремонтов на должном уровне. Причиной является недостаточность тарифных источников финансирования и низкая платежная дисциплина в республике. В "Россетях" уточнили, что платежи потребителей ЖКХ на протяжении многих лет составляют 12%, а населения - 80%.

Более того, "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети") эксплуатирует лишь 43% из общего количества распределительных сетей, обеспечивающих электроснабжение потребителей, остальные сети являются брошенными, бесхозяйными или принадлежат иным собственникам, не обеспечивающим надлежащую эксплуатацию и уровень платежей. "Вместе с тем невозможно реализовать программы при отсутствии надлежащей платежной дисциплины на территории республики", - подчеркнули в компании.