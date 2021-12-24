IT-гигантам готовят налог

Глобальные зарубежные интернет-компании зарабатывают на российских пользователях миллиарды долларов в год. Однако эта прибыль пока никак не облагается налогами в нашем государстве. О том, как можно решить эту проблему, «Парламентской газете» рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Фото: © пресс-служба Совета Федерации © пресс-служба Совета Федерации

- Алексей Константинович, в течение года вы поднимали тему налогообложения зарубежных интернет-компаний в России. Каким вы видите решение этого вопроса в ближайшей перспективе?

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- Действительно, тема, на наш взгляд, очень актуальная. Например, Google и Facebook за счёт своей деятельности в России получают ежегодно более миллиарда долларов прибыли каждая, и эти доходы в России не облагаются налогами. С нашей точки зрения, это неправильно.

Здесь два пути решения. Первый — ждать заключения международной конвенции, по которой налоги с IT-гигантов будут взимать вне зависимости от того, в какой стране они работают. О принятии такого документа международное сообщество хочет договориться в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Второй вариант — начать разработку национального законодательства по данному направлению.

И сейчас нам нужно принять принципиальное решение, какой путь выбрать.

- Какой вариант, на ваш взгляд, предпочтительнее?

- Наша комиссия считает, что следует заняться разработкой национальных законов, не дожидаясь подписания международной конвенции. Для этого надо, чтобы Минфин и Федеральная налоговая служба начали готовить соответствующие изменения в Налоговый кодекс, и мы готовы к такой работе активно подключиться. Что касается конвенции, то Россия, участвующая в её разработке, может присоединиться к ней, когда она будет заключена и если она будет отвечать интересам нашей страны. Но пока её нет, как нет и гарантий, что она будет принята ОЭСР в 2022 или даже 2023 году. Не говоря о том, что после принятия такой конвенции она может вступить в силу не сразу, а ещё через какое-то время.

- Как решают вопрос налогообложения интернет-компаний в других странах?

- Он решён в ряде стран — это Австралия, Великобритания, Турция, Франция. Там с 2020 года действуют собственные налоговые системы в отношении IT-компаний. При этом во Франции, например, сразу пояснили: если для интернет-компаний установят единую систему налогообложения в рамках ЕС или международной конвенции, то страна к ней присоединится. А пока такого международного налогового режима не существует, они будут придерживаться норм уже принятого национального законодательства.

Замечу, что в указанных странах действуют два типа налогообложения IT-компаний. Во Франции, Турции и Великобритании работает плоская шкала налогов, то есть фиксированный процент налога на те виды интернет-услуг, которые она оказывает. А в Австралии действует прогрессивная шкала налогов: если доходы компании больше установленной властями суммы, то налоги взимают в размере 30 процентов от прибыли, если меньше — 25 процентов.

- Какой из этих двух вариантов мог бы лучше всего подойти России?

- На мой взгляд, прогрессивная шкала больше подходит для нашей страны, поскольку позволяет учитывать разницу в доходах интернет-гигантов. Но хочу подчеркнуть, что данная сфера обладает большой спецификой и требует тщательного обсуждения со специалистами.