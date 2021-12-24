Компании в Крыму начали закрывать данные о владельцах

Как минимум 60 юридических лиц в Крыму и Севастополе, которые были оформлены как общества с ограниченной ответственностью (ООО), в текущем году закрыли информацию об учредителях или директорах для защиты от рисков западных санкций.

Об этом пишет РБК со ссылкой на выборку крымских компаний, по которым отсутствует публичная информация об учредителях. Указывается, что у нескольких десятков компаний на полуострове в разделе "Сведения об участниках/учредителях юридического лица" внесена запись об ограничении доступа к информации. У половины из них в ЕГРЮЛ также нет информации о директоре. Российские власти дали такое право компаниям в 2019 году, определив случаи, когда доступ к сведениям из ЕГРЮЛ может быть ограничен. Одной из причин получения такого права является местонахождение юрлица на территории Республики Крым или города Севастополя.