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1 час назад

Компании в Крыму начали закрывать данные о владельцах

Как минимум 60 юридических лиц в Крыму и Севастополе, которые были оформлены как общества с ограниченной ответственностью (ООО), в текущем году закрыли информацию об учредителях или директорах для защиты от рисков западных санкций.

Компании в Крыму начали закрывать данные о владельцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на выборку крымских компаний, по которым отсутствует публичная информация об учредителях. Указывается, что у нескольких десятков компаний на полуострове в разделе "Сведения об участниках/учредителях юридического лица" внесена запись об ограничении доступа к информации. У половины из них в ЕГРЮЛ также нет информации о директоре. Российские власти дали такое право компаниям в 2019 году, определив случаи, когда доступ к сведениям из ЕГРЮЛ может быть ограничен. Одной из причин получения такого права является местонахождение юрлица на территории Республики Крым или города Севастополя.

Сообщается, что доступ к сведениям ограничивается местными управлениями ФНС по заявлению юрлица. Ранее сообщалась, что Украина потребовала у Испании отозвать учебники с российским Крымом.

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