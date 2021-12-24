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46 минут назад

Операторы приступили к массовой блокировке сим-карт

С 1 декабря сотовые операторы отключили от оказания услуг 2,5 млн корпоративных сим-карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях связи.

По словам одного из них, такая цифра была объявлена на последнем совещании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Напомним, что с июня в России действуют поправки в закон «О связи», обязывающие юрлиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) купленные до этого момента сим-карты для сотрудников-физлиц, которые пользуются связью по корпоративным тарифам. Это нужно было сделать до 30 ноября. После истечения крайнего срока операторы обязаны были прекратить оказание услуг корпоративным абонентам, данные которых не обнаружат в ЕСИА.

Собеседник РБК сообщил, что операторы еженедельно отчитываются ведомству о количестве заблокированных номеров. Еще два источника заявили, что наибольшее число заблокированных корпоративных сим-карт пришлось на «ВымпелКом» (бренд билайн).

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Представители «ВымпелКома» и пресс-службы МТС заявили, что выполняют требование закона. В «МегаФоне» и «Т2 РТК Холдинге» (Tele2) не стали отвечать на вопросы РБК.

По итогам третьего квартала у МТС в России насчитывалось 79,7 млн абонентов, у «МегаФона» — 74,2 млн, у «ВымпелКома» — 50,6 млн. По итогам 2020 года всего в России было 252,2 млн абонентов сотовой связи, следует из данных AC&M Consulting.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России повысилась на 2,4% в сравнении с показателем октября. Увеличился и средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноябре - 1,6%, до 391,6 рублей. До ноября тарифы на услуги мобильной связи в этом году не повышались более чем на 0,34% за месяц.

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