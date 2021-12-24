Операторы приступили к массовой блокировке сим-карт

С 1 декабря сотовые операторы отключили от оказания услуг 2,5 млн корпоративных сим-карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях связи.

По словам одного из них, такая цифра была объявлена на последнем совещании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Напомним, что с июня в России действуют поправки в закон «О связи», обязывающие юрлиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) купленные до этого момента сим-карты для сотрудников-физлиц, которые пользуются связью по корпоративным тарифам. Это нужно было сделать до 30 ноября. После истечения крайнего срока операторы обязаны были прекратить оказание услуг корпоративным абонентам, данные которых не обнаружат в ЕСИА.

Собеседник РБК сообщил, что операторы еженедельно отчитываются ведомству о количестве заблокированных номеров. Еще два источника заявили, что наибольшее число заблокированных корпоративных сим-карт пришлось на «ВымпелКом» (бренд билайн).

Представители «ВымпелКома» и пресс-службы МТС заявили, что выполняют требование закона. В «МегаФоне» и «Т2 РТК Холдинге» (Tele2) не стали отвечать на вопросы РБК.

По итогам третьего квартала у МТС в России насчитывалось 79,7 млн абонентов, у «МегаФона» — 74,2 млн, у «ВымпелКома» — 50,6 млн. По итогам 2020 года всего в России было 252,2 млн абонентов сотовой связи, следует из данных AC&M Consulting.