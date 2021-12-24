Эксперт Носович: «Сдерживание» России ударило бумерангом по европейской энергетике

<p>Политолог Александр Носович заявил, что «сдерживание» России ударило бумерангом по европейской энергетике. Эксперт в качестве аргумента привел высказывание Игоря Юшкова, который неоднократно отмечал, что не «Газпром» отказывается поставлять газ, а потребитель его не покупает – пишет <a href="https://politexpert.net/271073-politolog-nosovich-sderzhivanie-rossii-udarilo-bumerangom-po-energetike-evropy" target="_blank" rel="noopener">«Полит Эксперт».</a></p> <p>Носович уверен, что Европа уже на протяжении нескольких лет пытается оказать давление на Россию, разрушая при этом европейский рынок. Сейчас многие государства Европы оказались вынужденными покупать топливо по аномально высокой стоимости. Такая цена на газ стала неподъемной для некоторых стран, которым эксперты уже начали советовать «запасаться дровами». </p> <p> </p>