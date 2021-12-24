Энергокомпании в Германии обанкротились из-за роста цен на газ

Поставщик электроэнергии Stromio прекратил поставки из-за роста цен на газ. Компания стала седьмой остановившей работу и частично обанкротившейся в Германии с октября 2021 года. Об этом сообщает Focus.
В издании объяснили, что причиной прекращения поставок электроэнергии стали высокие цены, по которым компаниям приходится в настоящее время закупать газ на спотовых рынках.
При этом зачастую поставщики заключают с клиентами долгосрочные контракты с фиксированной ценой и в случае роста стоимости топлива они уже не имеют возможности переложить на потребителей дополнительные расходы.
Однако авторы статьи заверили, что гражданам Германии не нужно опасаться отключения электричества. В случае ухода с рынка одного из операторов его потребители, согласно законодательству, будут обеспечены за счет компании, имеющей самую крупную клиентскую базу в регионе.
По данным Федерального сетевого агентства, которые приводит Focus, в Германии с начала текущего года 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок, из них 12 уже прекратили работу, остальные планируют завершить деятельность до 31 декабря.