Критическая точка: как «Северный поток-2» расколол Германию

В правящей коалиции Германии наметился раскол из-за разногласий по вопросу газопровода «Северный поток-2», передает телеканал Das Erste. «"Северный поток-2" — как слон в посудной лавке между партиями "Светофора"», — считает автор материала Коринна Эмундс.

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По ее мнению, отсутствие упоминания «Северного потока-2» в коалиционном соглашении может говорить об отсутствии единой позиции. Схожего мнения придерживается и эксперт по России из немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге, по мнению которого, для нового правительства газопровод является испытанием на прочность.

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Впрочем, на днях госпожа Бербок уверяла, что пришла к консенсусу с канцлером относительно запуска «Северного потока-2».

«Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — заявила она в интервью одному из немецких изданий.

При этом добавила, что при принятии решения важную роль будет играть энергетическая безопасность.

Российско-германские отношения на сегодняшний день оказались в низшей точке из-за украинского кризиса. В коалиционном соглашении российский газопровод «Северный поток-2», готовый к запуску с осени текущего года, не упоминается, однако не секрет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, представляющий партию социал-демократов, и министр иностранных дел Анналена Бербок, представляющая «Зеленых», придерживаются разных взглядов по данному вопросу. Если СДПГ поддерживала проект, то «Зеленые» всегда выступали против него.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин отмечает, что противоречия из-за «Северного потока-2» внутри коалиции действительно серьезные.

- Более того, в базовый текст коалиционного договора пункт о «Северном потоке-2» вообще не попал. Это свидетельствует о том, что в период, предшествующий созданию коалиции, стороны не сумели прийти к единому знаменателю. Это, с одной стороны, развязывает руки «Зелёным» в их критике и попытках вставлять палки в колеса. С другой – Щольц то же может умыть руки, сказав, что у «Зелёных» здесь есть определенная свобода действий.

У «Зелёных» и социал-демократов действительно практически противоположная позиция по данному проекту. Социал-демократы выступают с точки зрения realpolitik. Экономическая выгода очевидна – это не только топливо, но и сырье для огромного количества химических продуктов, плюс потенциальное сырье для водородной генерации. «Зелёные» живут в своих эфемерных выдуманных мирах с полностью «зеленой» энергетикой и энергетическим переходом. Кроме того, Россия является объектом их критики за якобы несовершенное гражданское общество и так далее. Поэтому у Бербок и Шольца позиции зачастую прямо противоположные и какого-то компромисса в ближайшее время, думаю, ожидать нет смысла.

«СП»: - Последние скачки цен на газ могут как-то изменить позиции сторон?

- Это будет лишний повод для социал-демократов и немецкого бизнеса призывать к скорейшему вводу в эксплуатацию, но украинский транзит является усложняющим фактором. Как неоднократно заявлял Шольц, Германия не будет действовать в ущерб экономическим интересам Украины в данном вопросе. Получается уравнение со многими неизвестными. Что касается «Зелёных», то они настолько уперты в своей «зеленой» повестке, что никакие колебания цен на топливо их особо волновать не будут.

«СП»: - Но ведь и бизнес бьет тревогу. Одни инвестировали в проект и хотят получать прибыль, другие из-за высоких цен на газ уже успели разориться. Может бизнес начать более серьезное давление?

- Бизнес не может приказать правительству, он может только стучаться и обосновывать свою позицию, что и делает через различные структуры. Например, комитет по экономике при бундестаге и прочие лоббистские структуры.

Мы видим, что европейская и немецкая экономики несут реальные убытки: компании закрываются, конкурентоспособность немецкой продукции падает. Кроме того, природный газ – это сырье для, например, минеральных удобрений, огромного количества пластика. Растет себестоимость, растет цена, падает конкурентоспособность.

Конечно, бизнес будет бить во все колокола, но насколько серьезными лоббистскими возможностями он обладает в новом правительстве, сказать сложно. Ситуация складывается таким образом, что, с одной стороны, Брюссель, с другой – регулятор, который уже заявил, что раньше второго полугодия следующего года сертификации «Северного потока-2» не будет. Кроме того, такие независимые игроки, как например, Польша фактически саботировали транзит российского газа, обвиняя при этом «Газпром». Немецкому бизнесу придется крутиться среди множества негативных факторов, чтобы как-то выправить ситуацию.

«СП»: - Учитывая ситуацию со всеми ее противоречиями, «Северный поток-2» может стать критической точкой для развала коалиции?

- Из-за одного «Северного потока-2» вряд ли, но если противоречия будут нарастать и по другим вопросам, то скандала в рамках коалиции полностью исключать не следует. Шольц не самоубийца, он прекрасно понимает, что партнеры в виде «Зелёных» действуют зачастую деструктивно, если брать именно экономическую составляющую.

Старший научный сотрудник Центр европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) Владимир Оленченко также считает нынешнюю коалицию достаточно шаткой.

- Насколько она будет оставаться устойчивой зависит от ее участников. По моим наблюдениям, наибольшую активность проявляют представители партии «Зелёных», в основном министр иностранных дел Анналена Бербок и заместитель канцлера по экономическим вопросам Роберт Хабек. Мне кажется, что они расшатывают коалицию. Не только теми заявлениями, которые делают и которые расходятся с буквой и духом коалиционного соглашения, но они еще и пытаются комментировать это соглашение в свою пользу.

Наиболее характерна Бербок. Я бы сказал, что она профессиональный оппозиционер, но, как мне кажется, неудачный политик. С 8 декабря прошло менее 20 дней, однако она уже агрессивно отметилась по некоторым вопросам в том плане, что ее заявления не полностью соответствуют германским интересам. Они больше соответствуют так называемым евроатлантическим ценностям, а их генератором, как известно, являются США.

Конечно, это вызывает недоумение в Германии и, соответственно, не может не вызывать недоумение в коалиции: хотя это и не армия, но единоначалие должно признаваться. Ведущая часть коалиции – это социал-демократическая партия Германии и ее представитель Олаф Шольц. Вопрос о том, насколько устойчива нынешняя коалиция, надо адресовать, прежде всего, партии «Зелёных». Не исключено, что может случится кризис и коалиция распадется. Для меня очевидно, что партия «Зеленых» переоценивает свое значение в немецкой политике и свое значение в коалиции.

«СП»: - Ситуация вокруг «Северного потока-2» может усилить эти разногласия и способствовать развалу коалиции?