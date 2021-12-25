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2 часа назад

Британские энергетики предупредили о национальном кризисе из-за России

Британской энергетике грозит «национальный кризис» из-за того, что Россия не увеличивает поставки газа в Европу. Из-за этого выросли цены на газ и электроэнергию, заявили главы двух британских энергетических компаний EDF и Good Energy, а также руководство отраслевой ассоциации Energy UK, сообщила газета The Telegraph. Компании просят правительство принять меры.

Британские энергетики предупредили о национальном кризисе из-за России
Фото:  Pixabay, Pixabay License Pixabay, Pixabay License

«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние 3 недели», — заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

Высокая стоимость природного газа будет самой большой проблемой, с которой экономика Британии столкнётся весной, сказала исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек. Для граждан счета за электроэнергию могут увеличиться на 50%, добавила она.

Сейчас в Великобритании потребители в среднем платят £1277 (125 300 рублей) в год за электроэнергию. К весне эта сумма может вырасти на 56% — до £2000 (196 300 рублей), писала ранее The Telegraph.

Согласно данным Оксфордского энергетического института, которые приводит издание, с января по ноябрь объём поставок российского газа в Европу сократился на 21% по сравнению с 2019 годом. В ноябре снижение поставок составило 33% по сравнению с 2019 годом и 22% по сравнению с 2020 годом.

Джек Шарплс из Оксфордского энергетического института заявил, что «Газпром» намеренно снижает поставки газа в Европу.

Ранее на «Газпром» пожаловалась украинская компания «Нафтогаз». Она направила обращение в Еврокомиссию. Компания считает, что «Газпром» злоупотребляет доминирующим положением на европейском топливном рынке. «Нафтогаз» потребовал принять немедленные меры для нормализации ситуации.

Компании,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,Daily Telegraph,
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