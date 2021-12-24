Москву захотели оставить без алкогольных магазинов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов, пишет РИА Новости.
Хамзаев напомнил, что во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос здоровьесбережения нации, сохранения и укрепления демографии является темой геополитического значения. Он отметил, что факторами риска для демографии остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.
«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», — считает Хамзаев.
Он подчеркнул, что употребление алкоголя является катализатором многих социальных бед, в числе которых рост смертности, случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, снижения рождаемости и ухудшения генофонда.
Хамзаев также напомнил, что, по данным федерального проекта "Трезвая Россия", в 2019 году на 16% по сравнению с 2018 годом возросло систематическое потребление спиртных напитков среди российской молодежи.