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1 час назад

Суд в Москве оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей

Российский суд назначил компании Meta (бывший Facebook) штраф в размере двух миллиардов рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Ранее за аналогичные нарушения российский суд отправил штраф в компанию Google. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Суд в Москве оштрафовал Meta на 1,9 млрд рублей
Фото: ТАССТАСС

Как указано в постановлении, Meta Platforms Inc признали виновным совершении административного правонарушения.

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей пять копеек», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что сумма штрафов Meta Platforms без учета нового решения возросла до 106 миллионов рублей. Их назначили за неудаление запрещенного контента, среди которых призывы к экстремизму, а также за отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в стране.

Штрафы за аналогичные нарушения со стороны России также получила американская компания Google. Сумма штрафных санкций — 7,2 миллиарда рублей. Представители компании заявили, что изучат решение суда и определяет свои дальнейшие действия.

Как заявили в Роскомнадзоре, у Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta, и Google осталось 4,6 тысячи неудаленных запрещенных материалов. Если IT-гиганты ничего не предпримут, им вынесут повторные штрафы.

Компании,Роскомнадзор,Google,РИА Новости,
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