В Молдавии оценили подписание протокола с «Газпромом»

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица оценила подписание протокола с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал TV 8.

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Как заявила Гаврилица, у вице-премьера, министра инфраструктуры Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с российской компанией.

«Правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — отметила премьер страны.

При этом она подчеркнула, что это не делает договор недействительным, власти в своих решениях ориентируются на подписанный в Санкт-Петербурге документ.

«Для такого типа документов – протокола переговоров – нет регламента, это не правительственное соглашение, поэтому и не было предоставлено специальных полномочий», — пояснила она, добавив, что никаких нарушений процедуры в переговорах с «Газпромом» не было.