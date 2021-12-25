"Вранье и ложь": в "Газпроме" прояснили ситуацию с поставками газа в Европу

Обвинения в адрес России и "Газпрома" в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, европейские страны сами создают себе проблемы. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия-1".

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"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь", - сказал он.

По словам Куприянова, "Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, отметил он.

"Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", - добавил официальный представитель холдинга.

Куприянов заявил, что ряд клиентов "Газпрома" из Франции и Германии уже выбрали годовые контрактные объемы 2021 года.