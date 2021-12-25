"Вранье и ложь": в "Газпроме" прояснили ситуацию с поставками газа в Европу

Обвинения в адрес России и "Газпрома" в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, европейские страны сами создают себе проблемы. Об этом заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в эфире телеканала "Россия-1".
"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемы, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь", - сказал он.
По словам Куприянова, "Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, отметил он.
"Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", - добавил официальный представитель холдинга.
Куприянов заявил, что ряд клиентов "Газпрома" из Франции и Германии уже выбрали годовые контрактные объемы 2021 года.
Он также сообщил, что "Газпром" продолжает транспортировать газ через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года. Представитель "Газпрома" отметил, что физический реверс газа из Германии в Польшу и Украину фиксируется в объеме 1-4 млн куб. м в сутки из ПХГ Европы.