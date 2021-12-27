Во время дополнительной секции аукциона "Газпром" вновь не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" на понедельник, 27 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

"Газпром" не стал бронировать мощности "Ямал-Европа" на декабрь целиком, используя возможности только ежедневного бронирования - при этом в первой половине декабря компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона кубометров.

Тем не менее, начиная с 17 декабря, "Газпром" начал постепенно снижать объемы бронирования.

Ранее стало известно, что "Газпром" неделю не бронировал мощности "Ямала - Европы" для транзита газа. На 17 декабря компания выкупила 27 млн. куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн. из доступных 89,1 млн. куб. м. В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным.

Аналогичная ситуация сохранилась и на следующий день. Накануне официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что все обвинения в адрес "Газпрома" в недостаточных объемах поставок газа на европейский рынок беспочвенны. По его словам, "Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена этих поставок ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.