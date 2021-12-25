«Проще говоря, вранье и ложь»: «Газпром» ответил на обвинения в недостаточных поставках газа

Неприемлемыми и беспочвенными назвали в Москве обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок природного газа в Европу. Официальный представитель холдинга Сергей Куприянов заявил, что компания готова поставлять дополнительные объемы топлива в рамках действующих долгосрочных контрактов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Обвинения в адрес РФ и "Газпрома" в недостаточных объемах поставок природного газа неприемлемы и беспочвенны, европейские страны сами создают себе проблемы.

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Соответствующую позицию изложил официальный представитель компании Сергей Куприянов в субботу, 25 декабря.

"Все обвинения в адрес России и "Газпрома" в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь", - указал он.

"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов - стоимость топлива в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.

"Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Контракты 2021 года

По его словам, ряд клиентов "Газпрома" из Европы - в частности, из Франции и Германии - уже выбрали свои годовые контрактные объемы в 2021-м, поэтому больше не выставляют заявок на поставку газа: "Газпром" бронирует транспортные мощности исходя из имеющихся заявок, а не наоборот.

"В этом году "Газпром" поставил в Германию по контракту 50,2 млрд куб. м. - это на 5,3 млрд больше, чем в прошлом году. Помимо Германии в числе стран, в которые "Газпром" уже поставил газа больше, чем за весь прошлый год, - Италия, Турция, Болгария, Венгрия, Сербия, Дания, Финляндия, Польша", - пояснил представитель компании.

Куприянов указал на имеющиеся данные о физическом реверсе газа из Германии в Польшу и далее на Украину в объеме 3-5 млн куб. м. в сутки.

"А газ при этом поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47% газа. А зима только начинается. Не самое рациональное решение. О цене таких реверсных поставок не хочется даже и говорить. Эти цены существенно превышают цены по контрактным объемам, поставляемым "Газпромом", - констатировал он.

Транзит газа через Украину

"Газпром" продолжает транзит газа через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года.

"Если говорить о транспортировке газа через территорию Украины, то "Газпром" еще 15 декабря выполнил все свои трудовые обязательства по транзитному контракту и продолжает транспортировать газ по этому направлению", - проинформировал Куприянов.

Холдинг с начала года по 15 декабря транспортировал через Украину 40 млрд куб. м. российского газа, таким образом выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме, пишет ТАСС. Как следует из данных на сайте "Газпрома", по состоянию на 22 декабря объем транзита газа через территорию Украины в 2021-м составляет 40,8 млрд куб. м.

"Ямал - Европа"

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода "Ямал - Европа", потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. "Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу "Ямал - Европа" неделю назад, а с понедельника и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по нему идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Прогнозы трейдеров неутешительны

На этом фоне трейдеры считают, что цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы, передает Bloomberg.

"Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду", - пишет агентство.

При этом газопровод "Северный поток - 2", как утверждают в ФРГ, не будет одобрен в первой половине 2022 года - это может привести к ограничению поставок летом, когда Европе понадобится газ для заполнения хранилищ, не исключают трейдеры.

Старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш отметил, что пока не видит обстоятельств, способствующих снижению цен. Повышение цен на форвардные контракты "предполагает еще один год нестабильности и сохранение высоких цен", резюмировал он.

Энергетический кризис

Обвинения в адрес Москвы неоднократно звучали в этом году в связи с энергетическим кризисом в Европе. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявлял, что Россия не захватывала газовый рынок и предупреждала и партнеров в Европе об опасности разрушения системы долгосрочных контрактов на поставки газа.

Глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей производства сжиженного природного газа. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки СПГ, что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах. На этом фоне цена газа на нидерландском хабе TTF осенью 2021 года впервые в истории преодолела отметку в $1 000 за тыс. куб. м, а в декабре - и $2 000 за тыс. куб. м. Однако стоимость фьючерсов волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за тыс. куб. м.