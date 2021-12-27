Металлурги заявили о миллионных издержках из-за нового налога ЕС

"Очень важно, чтобы трансграничное регулирование было настроено так, чтобы оно учитывало все особенности генерации диоксида углерода и его абсорбций. Очень хотелось бы, чтобы европейское трансграничное регулирование тоже было построено так, - продолжил основной акционер "Северстали". - Европейский экспорт - важное направление для нас, но не критически важное. При этом, если налоги будут введены на том уровне и по тому механизму, которые предварительно заявлены в документах <...>, то мы должны платить дополнительно примерно 70 млн [$70 млн] в год".