Европа доигралась: о чем написал в жалобе на «Газпром» глава украинского «Нафтогаза»

В Еврокомиссии подтвердили получение жалобы от главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко, в которой он требует заставить «Газпром» продавать Евросоюзу крупные партии газа с прокачкой через Украину. И обещают оценить изложенные в ней претензии в адрес российской госкорпорации «на основании стандартные процедур».

Об этом сообщила представитель ЕК Мария Тсони. От других комментариев она отказалась.

Напомним, в своем обращении председатель правления «Нафтогаза» утверждает, что «Газпром» якобы резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы голубого топлива в Европу. Что, по его мнению, и является ключевой причиной разразившегося в регионе энергетического кризиса и рекордного роста цен.

В связи с этим Витренко призывает ЕК «немедленно» принять меры по нормализации ситуации. И обязать «Газпром» выставлять на продажу через электронную платформу «значительные объемы» для поставки на российско-украинской границе или «по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».

Проще говоря, глава «Нафтогаза» требует, чтобы Россию каким-то образом принудили продавать европейцам крупные партии газа с прокачкой через украинскую газотранспортную систему.

Украина, которая, согласно официальной пропаганде, уже семь лет воюет с Россией, требует у России газ!

С чего, казалось бы? Тем более что российский газ в представлении украинской стороны – «грязный», «агрессивный» и начисто лишен «молекул свободы».

Да и поставки в Европу осуществляются согласно заключенным контрактам, которые «Газпром» выполняет неукоснительно. Что признал даже такой хронический русофоб, как Жозеп Боррель – главный дипломат Евросоюза.

Причем, у кого долгосрочные контракты платят намного меньше, чем те, кто закупается на бирже по спотовым ценам. Средняя цена экспорта по контрактам «Газпрома» в 2021 году составила 280 долларов за тысячу кубометров. В то время как биржевые бьют рекорды – например, во вторник, 21 декабря, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала 2300 долларов за одну тысячу кубов.

Кто хотел рынок – платите по рыночным ценам. Какой смысл жаловаться и что-то требовать. Страна-банкрот может только просить.

К тому же, Украина еще по старым своим долгам перед Россией не рассчиталась. Речь о тех самых евробондах на 3 млрд. долларов, которые российское правительство в 2013 году выкупило за счет средств Фонда национального благосостояния. Срок погашения ценных бумаг истек в конце 2015 года, но Киев платить отказался. И теперь свое решение по этому делу должен вынести Верховный суд Великобритании – как ожидается, до осени будущего года. Правда, 3 млрд. уже обросли пени, поэтому отдать придется более 4,5 млрд. долларов.

Но может ли Еврокомиссия обязать «Газпром» делать то, что требует украинский «Нафтогаз»? Этот вопрос «СП» адресовала заместителю генерального директора Института национальной энергетики Александру Фролову:

- Я бы разделил эти претензии на две части: первая - где Витренко описывает, кто и почему виноват в энергокризисе. Вторая - где он советует, что делать.

Просто классика – «Кто виноват?» и «Что делать?»

В его представлении виноват, понятно, «Газпром». Но объяснение данного утверждения содержит массу феерических совершенно открытий.

Так, руководитель «Нафтогаза», которому, видимо, недосуг разбираться, как работает европейский газовый рынок, свято уверен, что «Газпром» сократил поставки на спотовый рынок Евросоюза. Именно этот тезис содержится среди перечня основных причин энергетического кризиса, на которые он указывает в своей жалобе.

Но Витренко несколько ошибается – «Газпром» не поставляет свой газ на спотовый рынок Европейского союза. Он его поставляет европейским покупателям по долгосрочным контрактам.

Безусловно, биржевые котировки в том или ином виде – в зависимости от договоренности сторон – сказываются на тех ценах, которые «Газпром» демонстрирует в своих контрактах покупателям ЕС. Но не он определяет цену, не он поставляет на спотовый рынок, а это его цены зависят от спотового рынка. Здесь схема такая, и представитель «Нафтогаза» тут ошибается.

«СП»: - В чем еще он ошибается?

- Не ошибается. А, скажем так, благородно заблуждается, полагая, что «Газпром» каким-то образом мешает экспортным поставкам газа, добываемого частными российскими газовыми компаниями. Например, частная российская компания НОВАТЭК благополучно экспортирует свой газ, который сжижает на заводе, расположенном на полуострове Ямал. В том числе, в Европейский союз, где последние два года занимала второе-третье место среди поставщиков СПГ. Что в целом очень неплохо – одна компания НОВАТЭК давала объемы, сопоставимые с объемами экспорта США.

Далее следуют претензии, демонстрирующие у г-на Витренко не менее «глубокое» понимание ситуации. Одна из них – мол, российская газовая корпорация ограничивает конкуренцию, не давая поставлять газ из Центральной Азии в Европу.

Но дело в том, что у среднеазиатских стран – т.е. республик бывшего Советского Союза – есть контракты с одной такой «маленькой» страной, которая находится по отношению к ним гораздо ближе, чем Евросоюз. Эта страна – Китай.

И я думаю, Китай очень сильно удивится, если газ, который предназначается ему, вдруг неожиданно пойдет в Европу.

«СП»: - Почему?

- Потому что газ в Китае сейчас стоит дороже. Разумеется, я говорю о биржевых котировках.

Но что интересно, накануне прошла новость о том, что три американских танкера с СПГ, которые направлялись в Азию, развернулись и пошли в Европу. Что заставило их сделать это? Как раз то, что в Европе цены стали выше, чем в Азии.

Следовательно, до этого, где дороже было?

Получается, что наш «Газпром» своими «коварными» действиями, которые, как уверяет Витренко, направлены на «скорейшую сертификацию «Северного потока – 2», взвинтил цены в Азии?

Более того – скажу страшную вещь – он еще и в Соединенных Штатах цены взвинтил. Представляете...

Можно с такой могучей силой сражаться? Но «Нафтогаз» находит в себе силы. И находит даже «решение» этой проблемы.

Выход простой: точку сдачи газа, который Россия продает через электронную площадку, перенести на границу России и Украины, или на границу Украины с каким-нибудь европейским государством. Конечно, нужно еще, чтобы Еврокомиссия заставила «Газпром» продавать «значительные объемы газа» на этой границе.

«СП»: - «Значительные», это сколько?

- А наши украинские «друзья» этого не говорят. Может быть, они не очень представляют, сколько это, как много. Не додумали, короче.

На самом деле, это давняя, нереализуемая мечта Украины – создать такую вот систему, при которой газ будет сдаваться на российско-украинской границе. Потому что это гарантирует объемы прокачки.

Только дураков в ЕС среди покупателей газа, которые бы хотели получить точку сдачи там, нет. Потому что все прекрасно понимают, что сейчас эта «головная боль» - Украина достается «Газпрому» - ему приходится с ней разбираться, если вдруг что-то происходит. А так, разбираться придется этим покупателям. И они прекрасно осознают, кто там, что и как. Потому никто не горит желанием, чтобы точку сдачи переносили.

Притом, что – подчеркну - эта «светлая» идея постулируется на протяжении многих-многих лет.

Что касается Европы, то цены на энергоносители там повышаются именно вслед за ценами в Азии. Это более мелкий и менее привлекательный рынок, чем рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. В АТР идет три четверти всех поставок в мире – т.е. из того, что производится, порядка 75% уходит в Азию. И цены там традиционно выше, чем где-либо еще. Собственно поэтому туда газ и идет. Потому что и цены самые привлекательные, и самые большие объемы.

Если бы Европа сейчас была уникальным местом, где газ продается по тысячу долларов, а во всех остальных местах – по триста, то туда бы набежала масса поставщиков. Весь СПГ просто пошел туда. Но этого не происходит. Потому что, во-первых, Европа не уникальна – там не самые высокие в мире цены. И, кроме того, потребление газа падает, так как он замещается в электрогенерации углем, который более дешевый, и при текущих условиях, соответственно, оказывается более предпочтительным.

«СП»: - И каким, по-вашему, будет ответ Еврокомиссии на требование «Нафтогаза»?