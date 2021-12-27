Состоялось заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбера

Проведение ежегодных заседаний с участием членов Наблюдательного совета дает миноритарным акционерам возможность получить ответы на интересующие их вопросы о работе этого органа управления и его роли в управлении Группой, а также внести свои предложения.Хотелось бы поблагодарить команду Сбера за проделанную в этом году работу и успешный старт реализации трехлетней Стратегии и пожелать удачи в достижении тех целей, которые поставил перед собой Сбер на следующий год