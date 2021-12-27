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1 час назад

Состоялось заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбера

Сбер провел заключительное в 2021 году заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами в формате цифровой конференции.

В заседании принял участие член Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, Старший независимый директор, Геннадий Меликьян. В ходе заседания он рассказал о работе Наблюдательного совета в 2021 году.

Исполнительный директор Центра по работе с инвесторами Кирилл Соколов рассказал об итогах первого года реализации Стратегии 2023 и прогнозе на 2022-23 гг.

Руководитель Службы корпоративного секретаря Олег Цветков выступил с презентацией о развитии системы корпоративного управления в дочерних компаниях Сбера.

После выступлений представители Сбера ответили на вопросы миноритарных акционеров.

Проведение ежегодных заседаний с участием членов Наблюдательного совета дает миноритарным акционерам возможность получить ответы на интересующие их вопросы о работе этого органа управления и его роли в управлении Группой, а также внести свои предложения.Хотелось бы поблагодарить команду Сбера за проделанную в этом году работу и успешный старт реализации трехлетней Стратегии и пожелать удачи в достижении тех целей, которые поставил перед собой Сбер на следующий год

Антон Данилов-Данильян

Председатель Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк

Компании,Кирилл Соколов,Олег Цветков,Геннадий Меликьян,Сбербанк России,
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