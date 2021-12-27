Названа «угроза номер один» для строительной отрасли

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью газете «Ведомости» заявил, что «угрозой номер один» для строительной отрасли является рост стоимости материалов.

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«Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом», — сообщил он.

По его словам, «последствия будут очень плохими», если из-за этого остановятся запущенные стройки.

Вице-премьер также подчеркнул, что больше всего рост цен затронул металл и продукцию металлозависимых производств. Для решения проблемы необходимо либо жестко регулировать цены на металлы внутри страны, либо увеличить налоги для металлургов и использовать полученные средства для компенсации удорожания, считает он. Хуснуллин отметил, что инфляция в строительной отрасли почти всегда была выше, чем общая инфляция по стране.

«По нашей оценке, инфляция в стройке в этом году составит порядка 19%. <...> А средняя стоимость строительства по заявленным проектам, которую мы уже пересчитали с учетом нового постановления, выросла на 17–18%», — заявил он.

Кроме того, подорожали трудовые ресурсы, транспорт и логистика. Вице-премьер сообщил о подготовке в России целого ряда мер, направленных на решение данного вопроса.

По данным аналитиков рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», рост цен на жилье в новостройках в 2022 году составит не менее 8–10%. Подорожание стройматериалов поднимет цену квадратного метра жилья в среднем на 5%, а сами стройматериалы вырастут в цене на 15%. Больше всего — на 20% — подорожают стальная арматура, кабели и электрика, древесина и пиломатериалы.