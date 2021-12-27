Сбер профинансирует строительство ЖК «Мельцер Холл» в Санкт-Петербурге Московский банк Сбербанка предоставил ООО «Петроцентр» («Альфа Фаберже») проектное финансирование на сумму 3,8 млрд рублей для строительства клубного дома «Мельцер Холл» (Meltzer Hall) на набережной реки Карповки, 27. Общая площадь жилого комплекса составит 35 000 кв.м. В рамках проекта «Петроцентр» также занимается реставрацией объектов культурного наследия, относящихся к комплексу построек мебельно-столярной фабрики Мельцера, кинематографа «Гранд-Палас» и «Дома Корлякова». Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбер с готовностью финансирует проекты жилой застройки во всех регионах страны, а механизм эскроу обеспечивает надежную защиту инвестиций участников долевого строительства. Наше сотрудничество улучшает экономику таких проектов, позволяет партнерам Сбера динамично наращивать объемы возводимой жилой недвижимости и не зависеть от темпов продажи квартир». Виталий Бахарев, генеральный директор ГК «Альфа Фаберже»: «Смена финансового партнера и сотрудничество со Сбербанком дают нам дополнительные гарантии успешной реализации проекта в заявленные сроки. «Мельцер Холл» — особенный для Санкт-Петербурга проект, поскольку помимо нового строительства в сложных условиях плотной исторической застройки он включает также реставрацию нескольких объектов культурного наследия. В результате в городе появится первый жилой комплекс, построенный по уникальной технологии с использованием искусственного интеллекта, а зданиям-памятникам будет возвращен их исторический облик». ЖК «Мельцер Холл» (Meltzer Hall) — флагманский проект компании «Альфа Фаберже». Восьмиэтажный элитный клубный дом в Петроградском районе строится с применением интеллектуальной программы, основанной на BIM-технологиях и осуществляющей комплексный цифровой мониторинг всех этапов строительных работ. Архитектурный облик комплекса был разработан «Студией 44» Никиты Явейна. Сейчас на объекте завершается реставрация объектов культурного наследия, начинаются работы по устройству котлована и ограждения. Реставрация ведется при постоянном мониторинге технического состояния соседних зданий, конструкции которых были усилены на подготовительном этапе проекта. Продажи квартир ведутся по 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...». # # # Андрей Галиакберов пресс-служба Московского банка тел.: +7 (499) 500-00-05 (доб. 471-479) Galiakberov.A.A@sberbank.ru ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.