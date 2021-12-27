Виноделам грозят миллиардные потери

Несколько десятков миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя на сумму более 15 млрд рублей могут быть признаны контрафактом и уничтожены после 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма ретейлеров, рестораторов и импортеров зарубежного вина на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В числе подписавших данное письмо – представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Евразийской ассоциации владельцев магазинов беспошлинной торговли, Комитета производителей алкогольной продукции (СПАП), Федерации рестораторов и отельеров, «Белуга Групп» и Simple Group.

Видео дня

Риск уничтожения вина и связанных с этим экономических потерь обусловлен окончанием моратория на проверки бизнеса по закону об изменении классификации винодельческой продукции, предусмотренной федеральным законом о регулировании алкогольной и спиртсодержащей продукции и поправками к закону «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», отметили авторы письма.

«В рамках проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота как контрафактная, при этом по сути не являясь таковой, и направляться на утилизацию. Это повлечет за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибьюторов, ретейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее», — сказано в обращении.

В этой связи авторы письма обратились к правительству с просьбой продлить мораторий еще на год, до 31 декабря 2022 года. Это позволило бы участникам рынка реализовать данную продукцию без убытков. Государство, в свою очередь, получит налоговые отчисления с ее продажи.

Поправки в действующие законы о регулировании алкогольной продукции, которые изменили требования к оформлению этикеток импортного вина, шампанского, коньяка и других напитков, подписал президент России Владимир Путин в июле 2021 года. Они предполагают осуществление классификации вин на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции. Импортеры ею пользоваться по закону не могут. Законом исключается понятие «шампанское», но разрешается использование его исключительно в отношении «российского шампанского», произведенного на территории РФ.