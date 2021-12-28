Рассрочки попадут в поле зрения Центробанка

Центробанк России оценивает возможность ограничить долговую нагрузку граждан, оплачивающих товары и услуги в рассрочку, предоставляемую продавцом за счёт банковского кредита, сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ «Основные направлениях развития финрынка на ближайшие три года».
Торговые рассрочки похожи на кредиты, однако для организаций, которые их предоставляют, не действуют механизмы регулирования Банка России, как в банковской сфере. ЦБ РФ не исключает использование своего инструментария для ограничения долговой нагрузки российских граждан, оплачивающих товары и услуги в рассрочку.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала предлагаемую многими магазинами совместно с кредитными организациями рассрочку кредитованием без договора потребительского кредита. Она считает, что бюро кредитных историй должны учитывать данные о товарах и услугах, приобретенных клиентом в рассрочку. Это важно как для потребителей, так и для банков, предоставляющих займы клиентам, имеющим несколько рассрочек, которые тоже являются долговой нагрузкой.
Данную инициативу поддержали в Совете Федерации. На недавних парламентских слушаниях, посвященных основным направлениям развития финрынка, зампредседателя палаты регионов Николай Журавлев заявил о необходимости «урегулировать тему с рассрочками торговых предприятий». Как считает сенатор, важны удобные сервисы, хорошая доходность и доступность финансовых услуг. Также он отметил важность условий, «которые способствовали бы правильному взаимодействию финансовых посредников с их клиентами».