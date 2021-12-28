Рассрочки попадут в поле зрения Центробанка

Центробанк России оценивает возможность ограничить долговую нагрузку граждан, оплачивающих товары и услуги в рассрочку, предоставляемую продавцом за счёт банковского кредита, сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ «Основные направлениях развития финрынка на ближайшие три года».

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Торговые рассрочки похожи на кредиты, однако для организаций, которые их предоставляют, не действуют механизмы регулирования Банка России, как в банковской сфере. ЦБ РФ не исключает использование своего инструментария для ограничения долговой нагрузки российских граждан, оплачивающих товары и услуги в рассрочку.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала предлагаемую многими магазинами совместно с кредитными организациями рассрочку кредитованием без договора потребительского кредита. Она считает, что бюро кредитных историй должны учитывать данные о товарах и услугах, приобретенных клиентом в рассрочку. Это важно как для потребителей, так и для банков, предоставляющих займы клиентам, имеющим несколько рассрочек, которые тоже являются долговой нагрузкой.