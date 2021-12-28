Число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа из США в страны Европы, за выходные увеличилось на треть, с 15 до 20 судов. Об этом в понедельник вечером сообщило агентство Bloomberg.

"20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества (в пятницу - прим. ТАСС) их количество составляло 15", - говорится в сообщении агентства.

Еще 14 судов "следовали в том же направлении", но все еще ожидали "окончательных распоряжений".

Bloomberg отмечает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее стоимость голубого топлива все еще в 10 раз больше, чем год назад. В то же время европейские клиенты "Газпрома" не выставляют новые заявки на поставки, из-за чего по состоянию на понедельник российская компания восьмой день подряд не бронировала мощности прокачки по газопроводу "Ямал - Европа".

О ситуации на мировом рынке газа

Глобальный рынок газа столкнулся с кризисом предложения на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос на газ в Азии вызвал рост цен и оттянул на себя основные поставки сжиженного природного газа (СПГ), что способствовало усилению кризиса в Европе. Там ситуация усугублялась низкими запасами в газохранилищах.

В этих условиях цена газа на нидерландском хабе TTF осенью этого года впервые в истории преодолела отметку в $1 000 за тыс. куб. м, а в декабре - $2 000 за тыс. куб. м. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за тыс. куб. м.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин указал, что энергетический кризис в Европе помимо прочего вызван желанием ЕС перейти к рыночной модели отношений, к спотовым поставкам. Российский лидер отметил, что множество факторов, таких как неблагоприятная погода, длинная и холодная весна в 2021 году, низкий уровень закачки газа в европейские подземные хранилища, неработающие ветряные электростанции, привели к росту спотовых цен.