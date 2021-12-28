Сбербанк совместно с CTRL лизинг стал победителем Национальной премии «Лизинговая сделка – 2021 года» «Зеленая» сделка CTRL лизинг по финансированию и поставке 25 000 электросамокатов в 35 городов России, соответствующая международным стандартам ESG финансирования, победила в Национальной премии «Лизинговая сделка года - 2021», проводимой Федерацией Лизинга. Основным финансирующим банком по сделке выступил Сбербанк. Быстрый и экологичный вид транспорта стал доступен жителям крупных городов России по модели кикшеринга в приложениях «Ситимобил» (входит в экосистему Сбера) и «Urent». Зеленая сделка по поставке 25 000 электросамокатов стала заметным событием на лизинговом рынке и получила премию “Лизинговая сделка года - 2021” за свою уникальность, техническую и финансовую сложность. Награда имеет очень важное значение, поскольку статус «Зеленая сделка года» подтверждает соответствие бизнеса стандартам ESG и высокую социальную ответственность компании. · Самокаты в количестве 25 000 ед. доставлялись из разных точек мира при дефиците на рынке возможностей контейнерных перевозок и пандемических ограничений. Общая сумма финансирования составила свыше 700 млн. рублей. · Это первая лизинговая сделка в сегменте электросамокатов. На рынке не было накопленного опыта эксплуатации актива, неясна остаточная стоимость электросамоката во время действия договора лизинга, не проработан вопрос сервиса, ремонта и замены аккумуляторных батарей. Потребовалась кропотливая работа команды аналитиков, тщательно изучивших и экстраполировавших зарубежный опыт на Российские реалии. Для того чтобы сократить свои риски, CTRL и Сбербанк применили нестандартные параметры структурирования сделки в плане графика платежей, учитывающего сезонность, нестандартного срока лизинга и грейс-периода, что позволило сохранить низкую ставку по сделкам. · Финансовая сложность сделки: выраженный график сезонности обуславливает необходимость кратного снижения лизинговых платежей и, соответственно, платежей по кредитной линии в «низкий» сезон. Также при структурировании сделки был заложен льготный (грейс-период) по графикам лизинга до момента начала работы электросамокатов. · Финансирование относится к «зеленой» категории ESG. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Эффективность ESG-трансформации в нашей стране во многом зависит от деятельности ведущих финансовых институтов, их готовности стать тем рычагом, который помогает перенастраивать всю экономику. Сбер как крупнейший финансовый институт стремится создавать новые правила, которые транслируют передовые ESG-практики, постепенно вовлекая в этот процесс крупные компании и целые отрасли, делая «зелёные» трансформационные процессы привлекательными для своих партнеров и клиентов за счёт предоставления новых финансовых продуктов и наиболее выгодных условий». Арсен Саитгареев, первый заместитель генерального директора КОНТРОЛ лизинг: «Городская мобильность в последние несколько лет прошла серьезные изменения – сперва мы научились пользоваться сервисами агрегаторов такси (Контрол был первой лизинговой компанией, финансировавшей машины UBER в России), потом на улицы городов пришел каршеринг – и здесь мы также финансировали самые первые сделки. В этом году мы сделали еще один шаг в сторону развития удобной и недорогой микромобильности, поставив во все крупные города электросамокаты, изменившие стиль досуга для молодежи и открывшие возможность быстро передвигаться по городу без пробок, а также - пересадив курьеров сервисов доставки еды и продуктов на экологичные электровелосипеды. Сейчас мы смотрим в направлении ESG повестки – финансирования электрического транспорта всех видов и развития электрозарядной инфраструктуры в России.» # # # Андрей Галиакберов пресс-служба Московского банка тел.: +7 (499) 500-00-05 (доб. 471-479) Galiakberov.A.A@sberbank.ru ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. CTRL Лизинг (КОНТРОЛ лизинг) – крупная лизинговая компания, входит в топ-10 автолизинговых компаний России. С 2011 года работает в направлениях лизинга легковых автомобилей, коммерческого транспорта — нового и с пробегом, спецтехники для юридических лиц и ИП. Специализируется на финансировании такси, грузового транспорта (нового и с пробегом) с нулевым авансом, развивает рынок электротранспорта и способствует построению электрозарядной инфраструктуры в России. CTRL лизинг является уполномоченной лизинговой компанией Министерства промышленности и торговли РФ по реализации государственных программ льготного лизинга колесных транспортных средств. Официальный сайт: www.ctrl.lc.