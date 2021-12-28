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31 минуту назад

В Бундестаге заявили о незаменимости российского газа

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер назвал поставляемый из России газ незаменимым для экономики Германии. Об этом сообщают «Известия».

В Бундестаге заявили о незаменимости российского газа
Фото: nord-stream2.comnord-stream2.com

«Германии необходимо стабильное энергоснабжение с источниками энергии, обеспечивающими базовую нагрузку. На мой взгляд, газ из России незаменим для энергобаланса Германии», — сказал Койтер.

Он добавил, что работает со своими коллегами над скорейшим запуском российского газопровода «Северный поток — 2», который в настоящее время проходит процедуру сертификации.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» играет большую геостратегическую роль.

«Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые тянутся из России через Балтийское море до Германии. Возведение проекта завершилось 10 сентября, о чем сообщил председатель правления реализующей его компании «Газпром» Алексей Миллер.

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