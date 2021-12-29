Дуров возглавил рейтинг разбогатевших миллиардеров

Рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших в 2021 году, возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на 13,81 млрд долларов, до 17,24 млрд, сообщил журнал «Форбс».
По данным журнала, состояние Дурова резко увеличилось благодаря росту оценки его главного актива. В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов, передает ТАСС. Также в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу после сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в октябре 2021 года. В Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей.
На втором месте основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние выросло на 11,92 млрд долларов (до 13,02 млрд). По данным журнала, росту стоимости Wildberries способствовало успешное первичное публичное предложение акций (IPO) Ozon, главного конкурента Wildberries. Тройку лидеров замыкает основной акционер «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил 10,60 млрд. Мельниченко в 2021 году значительно увеличил свое состояние за счет роста цен на добываемое его компаниями сырье и выпускаемую продукцию: биржевые цены на уголь за год выросли вдвое, мировая цена азотных удобрений выросла в четыре раза, фосфорных – в два раза, калийных – в три раза, пишет «Форбс».
В десятку самых успешных бизнесменов России также вошли председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья (+ 6,83 млрд долларов), глава «Лукойла» Вагит Алекперов (+6,44 млрд), основатели компании-разработчика видеоигр Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы (+4,76 млрд у каждого), член совета директоров «Сибура» и »Новатэка» Геннадий Тимченко (+4,35 млрд), глава «Новатэка» Леонид Михельсон (+4,21 млрд), банкир Олег Тиньков (+3,42 млрд), акционер «Лукойла» и владелец ФК »Спартак» Леонид Федун и его семья (+3,41 млрд).
Ранее все миллиардеры планеты уступили основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук лидерство по приросту годового состояния в процентах.