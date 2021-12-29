Тысяча сотрудников Сбера станут акционерами банка

Правление Сбербанка запустило программу долгосрочной мотивации самых эффективных сотрудников акциями компании. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

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В рамках первого цикла программы тысяча ключевых сотрудников компании - от экспертов до вице-президентов - получат часть вознаграждения акциями Сбера. Для этого не потребуется приобретать акции с рынка: будут использованы уже имеющиеся в Группе Сбер акции.

«Программа долгосрочной мотивации сотрудников акциями компании - эффективная мировая практика сохранения и развития талантов. Мы рады, что в этом году самые ценные сотрудники Сбера получили возможность стать акционерами и в дальнейшем смогут влиять на развитие компании», - рассказал председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В компании подчеркнули, что долгосрочные программы мотивации для ключевых сотрудников будут способствовать реализации амбициозных целей Стратегии Сбера 2023.