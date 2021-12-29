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3 часа назад

ФАС сообщила о самостоятельном снижении ритейлерами цен на продукты

Ритейлеры по собственной инициативе снизили цены на социально значимые товары. Об этом в интервью RTVI заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

С заботой о россиянах: ФАС одобрила инициативу торговых сетей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По федеральным торговым сетям надбавки снизились в среднем с 22% до 14% сейчас. Это очень значимо, но это касается социально значимых продуктов питания», — отметил руководитель ФАС.

По его словам, никакого сговора или согласованных действий у ритейлеров не было, то есть наблюдается тенденция к снижению надбавок в федеральных торговых сетях. При этом часть надбавок, возможно, компенсируется за счет других товаров. Однако это могут быть товары, которые пользуются меньшим спросом, поэтому массовый потребитель не заметит особых изменений.

Пельмени и минералка: названы самые подорожавшие продукты

Летом ФАС провела проверки в известных сетевых магазинах — «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели», «Ленте» и «Магните». Поводом стали обращения граждан о росте цен.

В 2022 году в России цены на продукты повысятся на 10% из-за проблем с дефицитом удобрений в стране. Об этом 28 декабря сообщили эксперты РАНХиГС. Так, дефицит удобрений сказывается на урожайности зерновых, цены на которые и так выросли в 2021 году. А рост цен на зерно повышает стоимость остальных товаров, например мясных и молочных продуктов.

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