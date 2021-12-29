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16 минут назад

ФАС подозревает крупную нефтяную компанию в нарушении баланса на рынке

Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушений законодательства на топливом рынке крупной нефтяной компанией, отдававшей предпочтение экспорту, рассказал глава ведомства Максим Шаскольский.

Крупную российскую компанию обвинили в проблемах с бензином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что нарушения антимонопольного законодательства могли привести к росту цен в регионе, где работает компания, из-за диспаритета поставок на экспорт.

"Есть крупная компания, которая большую часть своей продукции отправляет на экспорт вместо того, чтобы насыщать внутренний рынок", - сказал руководитель ФАС в беседе с RTVI.

Шаскольский не назвал компанию, о которой идет речь, но пояснил, что сейчас ведомство проводит проверку по росту цен на рынке и обнаружены "определенные признаки нарушений".

Ранее он говорил, что сейчас наблюдается пик цен на дизельное топливо, однако в дальнейшем ожидается снижение. На прошлой неделе биржевые цены на дизель обновили очередные максимумы - 64,7 тысячи рублей за тонну.

Компании,ФАС,
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