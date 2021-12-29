ФАС пообещала удивить штрафами в отношении металлургов

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что антимонопольные штрафы для металлургических компаний могут превысить штраф в отношении IT-гиганта Google. Об этом он заявил в интервью каналу RTVI.
«Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google. <…> Там также идет расследование, там крупнейшие компании, поэтому, может быть, еще и здесь вас удивим», – сказал он.
Шаскольский также заявил о том, что по каждому из дел металлургов собрано «100 томов» материалов. В данный момент их изучают.
В апреле 2021 года антимонопольная служба возбудила дела в отношении «Северстали», ММК и НЛМК по признакам установления и поддержания монопольно высокой стоимости горячекатаного плоского стального проката.
24 декабря Таганский районный суд Москвы назначил оборотный штраф Google LLC в размере ₽7,2 млрд за неудаление запрещенной в России информации.