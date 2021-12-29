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3 часа назад

Самый богатый человек России забрал у детей доли в компаниях

Самый богатый человек России Алексей Мордашов вернул себе контроль над золотодобывающей компанией Nordgold и долей в туроператоре TUI, пишет «Интерфакс».

Самый богатый человек России забрал у детей доли в компаниях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семья Мордашовых владеет 34 процентами международного туроператора TUI AG (и 100 процентами его российской «дочки») и почти 100 процентами Nordgold. Эти доли принадлежат компании Unifirm. Ею на 65 процентов владеет ООО «КН-Холдинг», а 35 процентам — Мордашов через другие структуры. В конце декабря миллиардер получил 100 процентов «КН-Холдинг», консолидировав в своих руках Unifirm.

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С декабря 2018 года «КН-Холдинг» принадлежал пополам сыновьям бизнесмена Кириллу (22 года) и Никите (21 год). Такой шаг бизнесмен объяснял преемственностью. В январе этого года доля Кирилла в «КН-Холдинг» увеличилась до 100 процентов. Теперь Мордашов забрал доли у своих детей «в целях повышения эффективности управления собственностью».

Состояние бизнесмена оценивается в 29,52 миллиарда долларов. Ранее Forbes писал о том, что Никита Мордашов отправился служить в армию по настоянию отца после отчисления из вуза летом 2020 года.

Сын миллиардера изучал мировую политику и мировую экономику. Однако по итогам года он оказался среди самых отстающих студентов курса. Из-за этого он остался без доли в семейной компании. Всего у миллиардера семеро детей.

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