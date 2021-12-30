Ртутные градусники исчезнут из аптек

В ближайшем будущем ртутные термометры могут полностью исчезнуть из продажи. Об этом сообщили «Ведомостям» представители нескольких аптечных сетей, дистрибуторов и маркетплейсов. Причина – в Минаматской конвенции, которая ограничивает использование ртути в бытовых условиях.

Соответствующий документ был подписан в 2013–2014 гг 128 странами. Россия пока не ратифицировала документ. С 2020 года конвенцией запрещается производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции. Крупнейшим производителем ртутных термометров в мире является Китай. Еще в 2019 году на него приходилось 95,7% импортированных в Россию термометров, которые содержат ртуть.

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Ртутных термометров уже нет в ряде аптек. Так, их практически нельзя купить в «Аптечной сети 36,6» (в нее входит свыше 1500 аптек, она занимает 8-е место по выручке в рейтинге DSM Group), рассказал ее представитель. Системные поставки ртутных термометров в аптечную сеть «Ригла» (почти 3500 аптек, 2-я по выручке) были прекращены с I квартала 2021 года в связи с закрытием импорта из Китая, заявила ее коммерческий директор Наталья Бурдина.

На протяжении года компания реализовывала остатки партий ртутных термометров, которые были закуплены раньше у китайских Jiangsu Yuyue Medical Instruments и Wuxi Medical Instrument Factory, а также дистрибутора Amrus Enterprises и российской компании «Термоприбор». Отмечается, что с декабря в аптеках сети можно приобрести лишь термометры последней. Однако Бурдина отметила наблюдаемое сокращение этих запасов.

В настоящее время дистрибутор ЦВ «Протек» реализует остатки ртутных термометров, которые ранее зарезервировали клиенты, рассказал коммерческий директор Борис Попов. Он также указал на отсутствие в 2021 году импортных поставок. Компания продавала продукцию, завезенную в Россию в 2020 году, а также отечественные изделия, произведенные в том же году. Также сообщается о сокращении в 2021 году отгрузок ртутных термометров у компании в натуральном выражении. Отгрузки у принадлежащего компании маркетплейса «Здравсити» сократились в 4,5 раза.

Еще в 2020 году ртутные термометры пользовались популярностью, следует из данных DSM Group. Среди их преимуществ – выгодная цена, точность измерений и долгий срок службы. В общей сложности за 11 месяцев 2021 года аптечные сети в России продали 6,68 млн упаковок термометров на сумму 2,5 млрд рублей. Компания также зафиксировала сокращение продаж ртутных термометров в два раза по сравнению с 2020 годом.

Потребители при отсутствии в аптеке ртутного термометра приобретали в 2021 году цифровые, указали аналитики DSM. По мнению директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, недорогие термометры не уйдут полностью с рынка. Он допускает, что в них будет использоваться другой состав. По мнению Беспалова, их заменят российские и китайские аналоги без ртути, но на основе спирта.

Ранее в декабре сообщалось, что через год в России исчезнут бумажные рецепты. По словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, с 2023 года в России рецептурные лекарства медики будут выписывать только в электронном виде.