Минюст внёс в реестр иноагентов Виктора Шендеровича и Надежду Толоконникову

30 декабря Минюст России внёс в реестр СМИ-иноагентов ещё восемь человек, следует из информации, опубликованной на сайте министерства.

Список пополнивших реестр иноагентов:

писатель Виктор Шендерович,участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, участница Pussy Riot Вероника Никульшина,коллекционер и галерист Марат Гельман,главный редактор издания «Холод» Таисия Бекбулатова,журналистка «Радио Свободы»* Елена Владыкина журналист «Радио Свободы»* Иван Беляевоснователь киноклуба «Нефть» и проекта «Ярость» Андрей Алексеев.*Включёно в реестр иностранных агентов Минюста

«Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти», — уточнили в Минюсте «Интерфаксу». Ведомство получило информацию о том, что эти люди «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», пишет информационное агентство.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц, большая часть из которых внесены в реестр в 2021 году.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников ежегодной пресс-конференции заявил, что закон об иноагентах в России «более либеральный», чем в США. Там, по словам президента, признание организации иноагентом предполагает требование прекращения деятельности и уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.