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2 часа назад

Минюст внёс в реестр иноагентов Виктора Шендеровича и Надежду Толоконникову

30 декабря Минюст России внёс в реестр СМИ-иноагентов ещё восемь человек, следует из информации, опубликованной на сайте министерства.

Минюст внёс в реестр иноагентов Виктора Шендеровича и Надежду Толоконникову
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Список пополнивших реестр иноагентов:

писатель Виктор Шендерович,участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, участница Pussy Riot Вероника Никульшина,коллекционер и галерист Марат Гельман,главный редактор издания &laquo;Холод&raquo; Таисия Бекбулатова,журналистка &laquo;Радио Свободы&raquo;* Елена Владыкина журналист &laquo;Радио Свободы&raquo;* Иван Беляевоснователь киноклуба &laquo;Нефть&raquo; и проекта &laquo;Ярость&raquo; Андрей Алексеев.*Включёно в реестр иностранных агентов Минюста

&laquo;Данное решение было принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти&raquo;, &mdash; уточнили в Минюсте &laquo;Интерфаксу&raquo;. Ведомство получило информацию о том, что эти люди &laquo;систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование&raquo;, пишет информационное агентство.

Теперь в реестре СМИ-иноагентов 111 физических и юридических лиц, большая часть из которых внесены в реестр в 2021 году.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы участников ежегодной пресс-конференции заявил, что закон об иноагентах в России &laquo;более либеральный&raquo;, чем в США. Там, по словам президента, признание организации иноагентом предполагает требование прекращения деятельности и уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.

Предыдущее пополнение списка иноагентов произошло 3 декабря, Минюст добавил в него пять человек. Тогда же в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, была включена Ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативнослужащих и военнослужащих &laquo;Правозащитная группа &laquo;Гражданин.Армия.Право&raquo;.

Компании,Вероника Никульшина,Таисия Бекбулатова,Надежда Толоконникова,Марат Гельман,Виктор Шендерович,Владимир Путин,Минюст РФ,Интерфакс,
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