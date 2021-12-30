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1 час назад

Турция решила добывать «сладкий» газ в Черном море

Турция должна сконцентрироваться на добыче собственного природного газа, чтобы не зависеть от колебания мировых цен на энергоносители, сказал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, передает Hurriyet Daily News.

Турция решила добывать «сладкий» газ в Черном море
Фото: APAP

«Если бы у нас были нефть, природный газ и уголь, мы бы сейчас не столкнулись со спекулятивными и иррациональными ценами», — отметил он.

Донмез подчеркнул, что запасы обнаруженного природного газа на месторождении «Сакарья» в Черном море составляют 540 миллиардов кубометров.

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В первый год Турция планирует добывать около 3-4 миллиардов кубометров газа, а к 2026 году хочет выйти на максимальный уровень добычи в 15-20 миллиардов. «Этот объем удовлетворит потребности в природном газе всех жилых домов в Турции примерно на 25 лет. По мере поступления нашего газа мы будем отказываться от дорогостоящих энергоносителей. Газ в Черном море — это так называемый "сладкий" (малосернистый) газ», — отметил министр.

Около 320 миллиардов кубометров природного газа на месторождении «Сакарья» были обнаружены летом прошлого года, в октябре были найдены еще 85 миллиардов кубометров на том же месторождении.

В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании увеличить поставки природного газа по «Турецкому потоку». Глава государства отметил, что Анкара и Москва придают большое значение сотрудничеству в экономическом секторе.

Компании,Реджеп Эрдоган,Total,Hurriyet Daily News,
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