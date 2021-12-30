В Германии признали блокировку «Северного потока-2» невозможной

Уже никакие политические решения не приведут к остановке газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью Passauer Neue Presse заявил депутат бундестага от партии «Зеленые» и эксперт по вопросам внешней политики Германии Омид Нурипур.

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«Не вижу больше возможностей, с помощью которых можно было бы предотвратить запуск "Северного потока-2". Однако я до сих пор считают данный проект неправильным», — приводятся в материале слова Нурипура.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день уже приняли все возможные решения, поэтому этими методами сорвать запуск газопровода не получится. По словам Нурипура, если «СП-2» будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.