Автор «Цифрового кодекса» Ашманов заявил, что за кибермошенничество в России не наказывают

В России в ближайшие пару лет появится «Цифровой кодекс прав человека». Об этом в интервью

Фото: Daily Storm Daily Storm

RTVI

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рассказал IT-специалист, член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. В СПЧ планируют внести поправки в законы, которые позволят привлечь к ответственности мошенников в Сети. По словам Ашманова, киберпреступники все еще остаются безнаказанными.

Разработка «Цифрового кодекса прав человека» займет больше года. «Мы попытаемся создать единый цифровой кодекс, но, по моим, возможно, несколько наивным оценкам, это займет еще около полутора лет», — рассказал Ашманов.

В 2021 году, рассказал он, в РФ телефонные мошенники украли 45 миллиардов рублей. В данном случае нарушаются не какие-то «особенные» права россиян, добавил Ашманов, а обычные гражданские.

Отвечая на вопрос, может ли в России появиться цифровой ГУЛАГ , подобный тому, что существует в китайской системе, собеседник телеканала допустил, что такое возможно: «Если мы будем и дальше бездумно цифровизироваться, это произойдет и у нас».

«Идея, что нам надо торопиться, «хватай мешки, вокзал отходит» — это стандартный, но лукавый и довольно фальшивый аргумент всех цифровизаторов, — продолжил он. — Как разработчик искусственного интеллекта, могу с уверенностью сказать, что тотальная слежка и цифровые рейтинги граждан не имеют ничего общего с развитием технологий».

Ранее власти сообщили, что в 2022 году в России будут введены электронные паспорта в Москве, Московской области и Республике Татарстан. При этом, отметил Ашманов, не спросили мнение населения и правозащитников. Вспоминая недавний масштабный сбой в Facebook, специалист подчеркнул, что и цифровой паспорт защищен не будет.

«Нам говорят, что цифровой паспорт будет защищен. Я, как разработчик могу сказать, что это вранье, — заявил он. — <…> Для того чтобы граждане доверяли этой системе, нужно чтобы процедура была полностью прозрачной».

На сегодняшний день ни цифровые компании, ни банки не боятся утечки данных, так как за такие преступления не привлекают к отвественности, проинформировал Ашманов. Показательные процессы против мошенников, по его мнению, помогут осуществить правосудие и наказать виновных.

«Сейчас информацию воруют повсеместно, никто ничего не боится: и в МТС, и в мэрии, и в Сбере. За утечки не наказывают, не привлекают к ответственности менеджмент компании. Я о таких случаях не слышал», — посетовал собеседник канала.

«Как только это станет преступлением, за которое могут привлечь к уголовной ответственности, ситуация изменится», —подытожил Ашманов.

Специалист также сообщил о вероятности отключения России от Сети, так как интернет страны «находится все еще в руках США». Это подразумевает зависимость корневых серверов, маршрутизации интернет-трафика, сертификации шифрования. На последней, в свою очередь, базируется доступ к любым сервисам, у которых есть логин и пароль.