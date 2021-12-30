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2 часа назад

Маск раскрыл личность создателя биткоина

Настоящим Сатоши Накамото может быть работающий в области информатики и криптографии ученый Ник Сабо. Об этом в интервью Лексу Фридману заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Маск раскрыл личность создателя биткоина
Фото: ReutersReuters

«Настоящий Сатоши Накамото не я, а Ник Сабо, ученый, работающий в области информатики и криптографии», — опроверг слухи о создании им биткоина Маск.

Свое мнение миллиардер подкрепил, указав на схожесть принципов, лежащих в основе первой криптовалюты и самого Сабо.

«Посмотрите на эволюцию идей до запуска биткоина. Я не знаю точно, конечно, кто создал первую криптовалюту в практических целях, но эволюция идей довольно ясна», — отметил Маск.

По его словам, если Сабо и не является «отцом-основателем» биткоина, то его деятельность точно повлияла на его формирование.

В 1998 году ученый создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты bit gold. Несмотря на то, что система не была реализована на практике, ее считают предшественником биткоина.

Чаще всего создание первой криптовалюты приписывают Сабо и Маску. Но и тот и другой свою причастность к этому отрицают.

Компании,Илон Маск,SpaceX,
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