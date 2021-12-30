Маск раскрыл личность создателя биткоина

Настоящим Сатоши Накамото может быть работающий в области информатики и криптографии ученый Ник Сабо. Об этом в интервью Лексу Фридману заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

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«Настоящий Сатоши Накамото не я, а Ник Сабо, ученый, работающий в области информатики и криптографии», — опроверг слухи о создании им биткоина Маск.

Свое мнение миллиардер подкрепил, указав на схожесть принципов, лежащих в основе первой криптовалюты и самого Сабо.

«Посмотрите на эволюцию идей до запуска биткоина. Я не знаю точно, конечно, кто создал первую криптовалюту в практических целях, но эволюция идей довольно ясна», — отметил Маск.

По его словам, если Сабо и не является «отцом-основателем» биткоина, то его деятельность точно повлияла на его формирование.

В 1998 году ученый создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты bit gold. Несмотря на то, что система не была реализована на практике, ее считают предшественником биткоина.