«Северный поток-2022»: Путин ждет, сколько Европа еще будет мерзнуть

2021 год завершился для российского газопровода «Северный поток-2» со смешанными результатами. С одной стороны, проект все же был реализован силами российских судов после того, как ранее из него вышли европейские подрядчики, испугавшись санкций США.

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С другой, процесс сертификации газопровода, который должен был завершиться в грядущем январе, по последним заявлениям немецкого Федерального сетевого агентства может растянуться еще на полгода до лета 2022-го. Да и тогда запуск гарантирован, ведь недоброжелатели «Северного потока-2», в частности, Вашингтон, продолжают требовать его полной остановки и грозят санкциями. Правда, к хорошим новостям можно отнести то, что в принятый в декабре оборонный бюджет США ограничения против газопровода не вошли.

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Как заявил 28 декабря постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, для России сроки сертификации не имеет принципиального значения, она и так поставляет газ в Европу. Страдают от этого лишь европейские потребители, которым «придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий». Он также выразил уверенность в том, что вопрос задержки сертификации – не технический, как утверждают в ЕС, а политический.

Европейским потребителям на фоне дефицита газа действительно приходится платить немало. В декабре физический поток газа по газопроводу Ямал-Европа в Германию был приостановлен и участок стал работать в реверсивном режиме. После этого цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Некоторые европейские страны, в частности, Польша, обвиняли в этом Россию, но, как отметили в «Газпроме», европейцы сами не заказывают дополнительные объемы газа, возможно, надеясь, что цены пойдут вниз.

Хотя президент России Владимир Путин заявил, что начало поставок по газопроводу «Северный поток-2» привело бы к снижению спотовых цен на газ, пока что европейцы не собираются ускорять процесс сертификации. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 28 декабря заявила, что это больше, чем «просто частный экономический проект», как его назвал канцлер страны Олаф Шольц. Она также напомнила о соглашении между Германией и США по «Северному потоку-2», в котором говорится, что «энергоресурсы нельзя использовать как оружие».

Сейчас процесс сертификации «Северного потока-2» приостановлен, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что этот процесс завершится летом и тогда газопровод может быть запущен, правда, работать он может только на 50% загрузки.

- Интригой минувшего было достроят или не достроят «Северный поток-2», а интрига следующего – запустят или не запустят. Если не произойдет ничего экстраординарного, то в отопительный сезон его уже точно не запустят. История сдвигается на середину года. Подсчет простой. Предполагается, что если «Газпром» в начале 2022-го закончит переоформлять компанию Nord Stream AEG 2 из швейцарской юрисдикции в немецкую, он сможет снова подать документы немецкому регулятору на сертификацию.

Регулятор имеет право рассматривать заявку до четырех месяцев, далее пересылает свое решение в Еврокомиссию, которая рассматривает его до двух месяцев, после чего сообщает свое мнение. Регулятор может его может учесть или не учесть, после чего выносит финальный вердикт.

С одной стороны, не факт, что им потребуется максимальный срок – четыре или два месяца, все-таки часть работы они уже проделали. С другой стороны, немецкому регулятору важно сделать все так, чтобы комар носа не подточил, поэтому он не станет торопиться с решением. Главное, чтобы его не обвинили в том, что он не подыгрывает «Газпрому» или России.

Если в итоге немецкий регулятор все же вынесет решение в пользу «Газпрома» и сделает Nord Stream AEG 2 компанией-оператором, Польша в любом случае будет опротестовывать это решение. Она будет подавать в суды и добиваться, чтобы это решение было отменено. Поэтому так важно сделать все грамотно с правовой точки зрения, чтобы отстаивать свои позиции в суде.

«СП»: - Какими же будут итоги этой долгой сертификации?

- Вероятно, Nord Stream AEG 2 могут сделать компанией-оператором. Нынешняя формулировка, с которой немцы приостановили сертификацию, намекала на позитивный для «Газпрома» исход. Если регулятор все же откажет Nord Stream AEG 2, «Газпром» вполне может найти на рынке независимого оператора и нанять его для выполнения определенных услуг.

Проблема в том, что «Газпром» сейчас пытается добиться еще и того, чтобы ему разрешили стопроцентную загрузку газопровода одним поставщиком. Пока ему это не удается. Скорее всего, в 2022 году мы увидим запуск «Северного потока-2», но работать он будет только на половину мощности.

Более радикальный сценарий – это если в Европе в феврале-марте начнутся заморозки, подземные хранилища будут опустошены, начнется критическая нехватка газа и возникнет риск того, что потребители начнут замерзать. В этом случае европейцы могут предложить «попробовать», готов ли газопровод технически и погонять его в разных режимах, получая газ по этому маршруту. Но это маловероятный вариант.

Если не случится форс-мажора, Германия вряд ли решится запустить «Северный поток-2» досрочно. Они попытаются досконально выполнить собственные законы, чтобы потом меньше судиться и чтобы претензии противников проекта были менее обоснованными.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также считает, что раньше лета на запуск проекта рассчитывать не приходится, но указывает, что есть вариант, при котором он будет загружен на полную мощность. Если, конечно, в дело снова не смешается политика.

- Если цены в 2000 долларов за тысячу кубометров на спотовом рынке европейцев не испугали, вряд ли это изменится в ближайшие месяцы. Тем более что это стоимость фьючерсов и на самом деле многие потребители получают газ по долгосрочным контрактам с «Газпромом» в разы дешевле, чем на бирже.

Скорее всего, сертификация «Северного потока-2» состоится не раньше середине лета, как и говорят сейчас в Федеральном сетевом агентстве Германии. К этому моменту как раз потребуется заполнять европейские хранилища уже на следующую зиму, поэтому газопровод сможет начать свою работу.

«СП»: - Но будет ли он работать на 100%?

- Ситуация хороша тем, что немецкий регулятор будет сертифицировать Nord Stream AEG 2 в статусе независимого газового оператора. А газовый оператор потенциально может использовать газопровод на 100%. Это новая ситуация, но если компания будет сертифицирована в таком статусе, она сможет работать без ограничений.

Конечно, могут начаться козни, политические интриги, которые повлияют на судьбу газопровода. Но если мы не будем допускать серьезных ошибок в международной политике, то и серьезных санкций против «Северного потока-2» быть не должно.