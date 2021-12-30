Компания GBFoods, производящая продукты быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, решила уйти из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: www.gallinablanca.ru www.gallinablanca.ru

По данным газеты, предприятие GBFoods в Нижегородской области купит непальская CG Foods. Стоимость сделки оценивается в 1-1,5 миллиарда рублей. Причиной решения об уходе с рынка могло стать давление на компанию из-за нестабильной экономической ситуации в 2020 году, удорожание импортных поставок из-за колебаний курсов и вследствие снижение доходности.

«В 2020 году выручка "Юроп Фудс ГБ", российской структуры GBFoods испанской семьи Карулья, сократилась на 6%, до 1,52 миллиардов рублей», — передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба уже удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ».