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25 минут назад

Galina Blanca решила уйти из России

Компания GBFoods, производящая продукты быстрого приготовления под брендом Galina Blanca, решила уйти из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Galina Blanca решила уйти из России
Фото: www.gallinablanca.ruwww.gallinablanca.ru

По данным газеты, предприятие GBFoods в Нижегородской области купит непальская CG Foods. Стоимость сделки оценивается в 1-1,5 миллиарда рублей. Причиной решения об уходе с рынка могло стать давление на компанию из-за нестабильной экономической ситуации в 2020 году, удорожание импортных поставок из-за колебаний курсов и вследствие снижение доходности.

«В 2020 году выручка "Юроп Фудс ГБ", российской структуры GBFoods испанской семьи Карулья, сократилась на 6%, до 1,52 миллиардов рублей», — передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба уже удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ».

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CG Foods также занимается производством продуктов быстрого приготовления. Свою продукцию компания выпускает под брендом Wai Wai.

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