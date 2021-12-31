Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

"Известия": аналитики назвали условие стабилизации цен на газ в Европе

Стоимость газа в Европе в новом году может стабилизироваться. Об этом "Известиям" заявили эксперты. По их расчетам, в этом поможет запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Названо условие стабилизации цен на газ в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке специалистов, коммерческая эксплуатация газопровода начнется до выдачи сертификата. Она указали, что Евросоюз испытывает острую нехватку топлива. На поведение игроков на рынке влияют данные о полной готовности к работе "Северного потока-2", полагает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. По ее оценке, запуск газопровода приведет к обрушению цен до $500 за тысячу кубометров. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач добавил, что чем раньше газопровод запустят, тем быстрее цены на газ вернутся к нормальному уровню в будущем году. В последние два года амплитуда цен была очень большой, напомнил Гривач.

По его мнению, данная тенденция сохранится и в 2022 году. Эксперт также указал, что сильные морозы или форс-мажорные обстоятельства могут привести к возникновение реального дефицита и, как следствие, взлету котировок. Но при стандартных обстоятельствах, цены будут выше средних уровней до пандемии", заключил Гривач. Ранее в Польше обвинили Евросоюз в высоких ценах на газ.

Последние новости
Компании,Алексей Гривач,Wal-Mart Stores,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители