Названо условие стабилизации цен на газ в Европе

Стоимость газа в Европе в новом году может стабилизироваться. Об этом "Известиям" заявили эксперты. По их расчетам, в этом поможет запуск российского газопровода "Северный поток-2".

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По оценке специалистов, коммерческая эксплуатация газопровода начнется до выдачи сертификата. Она указали, что Евросоюз испытывает острую нехватку топлива. На поведение игроков на рынке влияют данные о полной готовности к работе "Северного потока-2", полагает управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. По ее оценке, запуск газопровода приведет к обрушению цен до $500 за тысячу кубометров. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач добавил, что чем раньше газопровод запустят, тем быстрее цены на газ вернутся к нормальному уровню в будущем году. В последние два года амплитуда цен была очень большой, напомнил Гривач.

По его мнению, данная тенденция сохранится и в 2022 году. Эксперт также указал, что сильные морозы или форс-мажорные обстоятельства могут привести к возникновение реального дефицита и, как следствие, взлету котировок. Но при стандартных обстоятельствах, цены будут выше средних уровней до пандемии", заключил Гривач. Ранее в Польше обвинили Евросоюз в высоких ценах на газ.