В IKEA заявили о поднятии цен на товары

Скандинавская сеть мебельных магазинов IKEA заявила о поднятии цен на товары в среднем на 9%. Это следует из пресс-релиза INGKA Group (холдинговая компания, управляющая IKEA).

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«Цены будут расти на рынках Ingka Group, отражая меняющиеся экономические условия, влияющие на все отрасли. В среднем прирост Ingka Group составляет около 9% во всем мире», — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что рост цен будет происходить вследствие инфляционного давления.