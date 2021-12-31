Крупный ритейлер решил повысить цены по всему миру

IKEA в 2022 году поднимет цены во всем мире в среднем на 9%. Об этом говорится в пресс-релизе компании INGKA Group, управляющей международной сетью магазинов IKEA.

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В компании объяснили, что цены вырастут на всех рынках, но уровень роста будет варьироваться по странам в зависимости от «инфляционного давления, включающего проблемы с сырьевыми товарами и цепочками поставок».

В INGKA Group подчеркнули, что с начала пандемии IKEA сталкивается со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями, которые приводят к увеличению затрат, и улучшения ситуации в обозримом будущем не предвидится.

Самый большой рост затрат из-за транспортных и закупочных цен ощущается в Северной Америке и Европе.

«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей», - заявил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.