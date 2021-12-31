Крупный ритейлер решил повысить цены по всему миру

IKEA в 2022 году поднимет цены во всем мире в среднем на 9%. Об этом говорится в пресс-релизе компании INGKA Group, управляющей международной сетью магазинов IKEA.
В компании объяснили, что цены вырастут на всех рынках, но уровень роста будет варьироваться по странам в зависимости от «инфляционного давления, включающего проблемы с сырьевыми товарами и цепочками поставок».
В INGKA Group подчеркнули, что с начала пандемии IKEA сталкивается со значительными транспортными и сырьевыми ограничениями, которые приводят к увеличению затрат, и улучшения ситуации в обозримом будущем не предвидится.
Самый большой рост затрат из-за транспортных и закупочных цен ощущается в Северной Америке и Европе.
«К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей», - заявил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.
IKEA еще в ноябре сообщила, что собирается повысить цены впервые с 2019 года. Чистая прибыль сети за финансовый 2021 год, закончившийся в августе, упала на 17%, до 1,4 млрд евро. В российском отделении IKEA говорили, что в РФ цены на товары сети не вырастут.