Вступает в силу закон "о приземлении" иностранных IT-компаний

Закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" вступил в силу. В соответствии с ним зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Фото: © Morris MacMatzen/Getty Images © Morris MacMatzen/Getty Images

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин в беседе с корреспондентом ТАСС пояснил, что передача полномочий российскому юрлицу приведет к тому, что фактически это будут российские версии глобальных сервисов.

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Субботин также заявил, что Роскомнадзор не будет применять административные санкции строго с 1 января к компаниям, которые не успеют открыть представительства, но при этом покажут, что работают в этом направлении. По его словам, у всех крупнейших компаний есть административные и финансовые возможности для исполнения российского законодательства.

Работа ведется

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что "крупные [IT-компании] ведут [работу по реализации закона "о приземлении"], мелкие не ведут".

Парламентарий не назвал тех, кто уже ведет такую работу, но отметил, что речь идет о тех, "для кого российский рынок интересен". Горелкин не исключил, что в будущем список компаний, подпадающих под действие закона, будет расширен. "Все помнят неожиданный взлет Clubhouse, например, но они так 500 тыс. и не набрали. Тем не менее рынок новой экономики, цифровой рынок изменчив, тренды меняются быстрее, чем, например, в сырьевой отрасли или в машиностроении. Вполне возможно, что кто-то еще будет внесен", - указал Горелкин.

Он уточнил, что важным критерием включения в реестр является коммерческая деятельность этих компаний на территории России. Именно поэтому, по словам Горелкина, Wikipedia не попала в реестр: она не ведет в России бизнес.

Как ранее отметил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, комитет в начале 2022 года планирует провести расширенное заседание с участием IT-гигантов по вопросу реализации закона "о приземлении".

Хинштейн подчеркнул, что комитет по информполитике поддерживает позицию Роскомнадзора, который не намерен с 1 января начинать применять санкции к IT-гигантам, которые не реализуют эти нормы. Депутат рассчитывает, что представители крупного IT-бизнеса начнут регистрировать свои представительства и филиалы, тем самым подавая пример остальным участникам рынка.

По словам депутата, 2022 год станет во многом определяющим для дальнейшего выстраивания отношений российского государства и российской аудитории с IT-гигантами. Он также уверен, что российский рынок интересен корпорациям, так как динамично и быстро развивается.

Подготовка к "приземлению"

В реестр включены компании Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, а также Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.