В России выявили 18 233 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 18 233 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицирований в стране с начала пандемии составило 10 537 966, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения заболевания в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 января.

Как отмечается, прирост заболевших за прошедший день стал минимальным с 14 сентября. Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (1824), Санкт-Петербурге (1468) и Московской области (1364), меньше всего — в Магаданской области (11), Туве (11) и Ненецком автономном округе (2).

За сутки умерли 811 пациентов с COVID-19, еще 26 976 человек полностью выздоровели. За весь период распространения инфекции в России из-за коронавируса скончались 310 518 человек, выздоровели 9 524 039 человек.