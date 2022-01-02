Транзит российского газа в Словакию через Украину рухнул

По данным словацкого оператора Eustream, в первый день нового года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко сократился. Об этом пишет Reuters.

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Прокачка российского газа через пограничный пункт Велке Капушаны упала за сутки с 887 094 МВт•ч до 524 631 МВт•ч, отметило издание.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес «Газпрома» об отказе бронировать трафик для поставок газа по маршруту «Ямал-Европа» «переходят всякие границы».

По словам главы государства, снижение объемов прокачки связано не с нежеланием российской компании выполнять свои обязательства, а с тем, что контрагенты в Европе не оставляют заявки на покупку газа. Он также отметил, что нет «никакой правды» в заявлениях Европы и Украины о том, что именно «Газпром» является причиной энергокризиса и резкого роста цен на «голубое топливо».