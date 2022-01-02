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54 минуты назад

Транзит российского газа в Словакию через Украину рухнул

По данным словацкого оператора Eustream, в первый день нового года транзит российского газа через Украину в направлении Словакии резко сократился. Об этом пишет Reuters.

Транзит российского газа в Словакию через Украину рухнул
Фото: ТАССТАСС

Прокачка российского газа через пограничный пункт Велке Капушаны упала за сутки с 887 094 МВт•ч до 524 631 МВт•ч, отметило издание.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес «Газпрома» об отказе бронировать трафик для поставок газа по маршруту «Ямал-Европа» «переходят всякие границы».

The Guardian: «Газпром» установил рекордные цены на газ

По словам главы государства, снижение объемов прокачки связано не с нежеланием российской компании выполнять свои обязательства, а с тем, что контрагенты в Европе не оставляют заявки на покупку газа. Он также отметил, что нет «никакой правды» в заявлениях Европы и Украины о том, что именно «Газпром» является причиной энергокризиса и резкого роста цен на «голубое топливо».

В свою очередь глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил в конце декабря 2021 года, что Украина вошла в зону исторических минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Запасы топлива там составили менее 14 миллиардов кубометров газа — это на десять миллиардов меньше, чем в конце декабря прошлого года.

Компании,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,The Guardian,Reuters,
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