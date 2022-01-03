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2 часа назад

В Сбербанке рассказали, что будет с курсом рубля к концу 2022 года

В конце текущего года курс рубля может установиться на уровне 67 руб. за доллар. Такой прогноз озвучил Ярослав Лисоволик, глава SberCIB Investment Research.

В Сбербанке рассказали, что будет с курсом рубля к концу 2022 года
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

В течение прошедших 12 месяцев российская валюта укреплялась, за исключением периодов усиления геополитической напряженности, в том числе в ноябре – декабре. «Тем не менее мы ожидаем, что влияние именно этого внешнего фактора снизится уже в первом квартале 2022 г., когда намечены переговоры России, США и НАТО», – сказал Лисоволик «Коммерсанту».

Это приведет к снижению геополитической премии в рубле и его укреплению. Но это не единственные источники поддержки. Власти планируют инвестировать из ФНБ до 2,5 трлн руб. (в том числе и в валюте), и для их обеспечения ЦБ будет необходимо конвертировать валютные сбережения ФНБ.

«Таким образом, Центробанку придется сокращать покупки валюты в рамках бюджетного правила. В результате уже в первом квартале 2022 г. возможно укрепление до 72 руб./$. Другой источник поддержки – высокие цены на газ», – уверен эксперт.

Компании,Ярослав Лисоволик,НАТО,Сбербанк России,Центральный банк России,
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