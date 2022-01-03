«Нафтогаз» нажаловался на «Газпром» в Еврокомиссию

«Нафтогаз Украины» 21 декабря обратился в Европейскую Комиссию с жалобой на доминирующее положение «Газпрома» на европейском рынке газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами», — сообщил представитель ЕК Тим МакФи в ходе брифинга.

Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в свою очередь заявил, что российский «Газпром» ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с ним.

По его мнению, именно это привело к энергетическому кризису и рекордному увеличению цен на газ в Европе.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что «Нафтогазу» придется переплачивать за газ из-за глупости властей страны.