В Казахстане начали снижать цены на газ на фоне протестов

Владельцы автозаправочных станций в Мангистауской (бывшей Мангышлакской) области Казахстана приняли решение снизить цену на газовое топливо для автомобилей. Этому предшествовали акции протеста, когда жители региона, возмущенные подскочившей вдвое ценой на сжиженный газ, вышли на стихийные митинги и перекрыли дороги в Актау и Жанаозене. Об этом сообщает издание Tengrinews.

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С 1 января цены на автомобильный сжиженный газ повысились вдвое - с 60 до 120 тенге за литр (с 10,2 руб. до 20,5 руб. за литр). Это вызвало недовольство автомобилистов.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, дал поручение правительству «срочно рассмотреть ситуацию <...> с учетом экономической целесообразности в правовом поле».

«Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр», - сообщается на информационном ресурсе Премьер-Министра Республики Казахстан.

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что после повышения цен маржа заправочных станций от продажи газа составила от 25 до 50%.

«С учетом затрат на логистику себестоимость газа для АЗС Мангистауской области сложилась в пределах 136 723 тенге за тонну, или 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистауской области составляет от 100 до 120 тенге за литр. <...> Это дает нам основания предполагать о возможных ценовых спекуляциях среди АЗС», - приводит его слова РБК.