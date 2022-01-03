Описан пессимистичный сценарий газового кризиса на Украине

Экс-глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев написал статью для издания «Зеркало недели». В ней он допустил, что Украина вынуждена будет «воровать» российский газ, если власти откажутся финансово поддержать крупнейшую государственную компанию.

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Неизбежное воровство

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Экс-глава «Нафтогаза» считает, что к воровству может привести ситуация, когда компания не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. Этот сценарий может состояться не только по причине отсутствия денег у властей, но и в случае нехватки импортных мощностей из Евросоюза.

«Даже если выделить «Нафтогазу» все необходимое финансирование, рост внутреннего потребления газа, идентичный февралю 2020 года, будет невозможно компенсировать существующими мощностями по импорту газа из ЕС. В этом сценарии нас ожидает неизбежный отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным», — написал Коболев.

По его словам, размер финансового ущерба в такой ситуации «считать нет смысла». С большой вероятностью это приведет к запуску «Северного потока-2» и отказу «Газпрома» от использования украинского маршрута при полном молчаливом согласии западных партнеров.

«Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», — подчеркнул экс-глава «Нафтогаза».

Он надеется, что погода будет «благосклонна» к украинцам, и ситуация будет развиваться по более оптимистичному сценарию. «Как гласит известная пословица, «если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы», — заключил Коболев.

В конце 2019 года Россия и Украина подписали транзитный контракт на пять лет. Согласно документу, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Оптимистичный сценарий

Коболев отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» сегодня находится в состоянии глубокого финансового дефицита и может привлекать средства для его покрытия только у государства. Это обусловлено волной роста цен на голубое топливо в Европе.

Автор статьи сослался на данные Украинской энергетической биржи, согласно которым «приведенная стоимость природного газа на европейских хабах (Day-Ahead) до границы Украины» приблизилась к 90 тыс. грн за тысячу кубометров. При этом цены внутреннего рынка для незащищенных (промышленных) потребителей пересекали отметку в 50 грн за кубометр, «чем поставили на грань выживания сразу несколько отраслей экономики».

«Объем внутреннего потребления приблизительно равен уровню прошлого года в периоды сильных холодов (ниже -15°С на большей части территории) и может достигать 180 млн кубометров в сутки. Внутренняя добыча будет находиться на неизменном уровне (55 млн кубометров в сутки)», — подсчитал он.

По оптимистичному сценарию «Нафтогаз» сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов. Цену такого импорта предсказать сложно. Но и здесь украинская государственная компания едва ли сможет на что-то повлиять.

«Покупать (газ – «Газета.Ru») «Нафтогазу» придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень выше 2000 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании», — подытожил Коболев.

В примечании к статье экс-глава «Нафтогаза» ответил «любителям конспирологии» на вопрос, может ли Украина вернуться к импорту газа из России.

«Тут ситуацию прогнозировать легко — этой зимой его не будет. К россиянам можно относиться как угодно, но слабостью ума в газовых вопросах они не страдают. Если Украина окажется в газовом цугцванге, спасать нас Россия точно не станет. Даже если кому-то где-то когда-то это и пообещали. Нас будут добивать», — уверен он.

Газовый кризис

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью «РБК – Украина» рассказал, что есть несколько способов поставки газа на Украину из альтернативных России источников. Но все они далеки от реализации. И сейчас «Нафтогазу» приходится закупать голубое топливо по любым ценам.

В повышении стоимости топлива в ЕС Киев винит именно «Газпром». «Нафтогаз» направил в Европейскую комиссию жалобу на действия российской компании на европейском газовом рынке.

По мнению украинской стороны, «Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с «Газпромом». Именно это стало ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе, заявил Витриенко.

Президент России Владимир Путин на Большой пресс-конференции 23 декабря отметил, что «Газпром» не имеет отношения к энергетическому кризису в Европе и выполняет все свои контрактные обязательства.